氣質高貴！朱千雪封鍾楚紅為最美女神

藝人朱千雪（Tracy）早前為韓國護膚品拍攝廣告，導演向Tracy表示要顧及實際場境和對白，起碼需要兩個分鏡來拍攝推倒骨牌及人為將骨牌停下的效果，不過Tracy希望兩個鏡頭能一齊順利進行，好讓製作團隊不用多花時間再次堆叠骨牌。結果，當Tracy將骨牌推倒並完成對白後，骨牌竟然自動停止倒下，一Take過完成攝錄，連工作人員都忍不住大呼Tracy是逆轉女神，其氣場令骨牌也跟着她的節奏走。



Tracy被公認為知性美女星，她除了大方公開自己的肌膚保養心得，還表示：「講到靚，第一時間會想起鍾楚紅小姐（紅姑），在我心目中，她永遠是位超級、超級靚的明星，時刻保持高貴氣質，所以很欣賞她，相信紅姑亦是大家的女神！」現正攻讀法律博士課程的她坦言：「回顧2018年，生活是緊湊的，但過得充實。踏入新的一年，我希望自己學業進步、身體健康以及愈大愈靚。除了返學，我期待有更多工作機會，帶來新的作品給大家，而且有時間與粉絲多點聚會。」



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