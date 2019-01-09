想翻撻鍾舒漫？吳浩康：一定係我做主動先

歌手吳浩康（Deep）與鍾舒漫（Sherman）拍拖兩年幾，一度談婚論嫁，不過吳浩康因緋聞多多，最終兩人喺前年分手收場。兩人分手後再見亦是朋友，早前更相約到大帽山露營，期間真情對話時仲講到喊，十分感動！今日，吳浩康現身機場某酒店出席保良局「關懷長者心」地區安老活動。



現時單身的他受訪時表示：「佢係我camping片嘅第一集嘉賓，搵佢係因爲我哋會有多啲嘢傾，佢又鍾意大自然。（網友話條片好感動。）我自己睇番都感動，因為好難得用第三者角度去睇番兩個人嘅相處。（愛嘅感覺返咗嚟？）傾完會有好多以前畫面嘅記憶。」



問到吳浩康與Sherman之間是否消除了很多芥蒂？吳浩康表示：「我唔知佢，坦白講喺呢段關係上，我有咩資格有芥蒂？希望佢心裏面都有啲嘢放得低，會舒服。（翻撻？）Never say never，但呢啲嘢唔係單方面，呢一刻嘅我，有好多嘢會諗清楚先，唔代表我唔只係掛住做嘢，唔拍拖、唔識女仔，但會等到啱先。Sherman嗰度如果有咩跟進，我會主動update大家。（你主動行出第一步？）如果真係有機會嘅話，就一定係我行出第一步，就算佢行先，我都唔會畀佢行先，多謝大家關心。」



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