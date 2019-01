藝人王祖藍同李亞男剛於上月榮升做父母,但B女外貌一直未有曝光,祖藍仲講笑話個女似自己,尤其鼻同嘴,所以唔畀大家睇佢個樣,又抵死話祈禱希望個女愈來愈媽咪,到咗今晚,亞男趁住老公39歲生日,終於喺社交網曝光囡囡真面目!相中兩公婆溫馨抱實囡囡,仲錫錫佢面珠仔,而囡囡眼仔睩睩,非常可愛!B女個鼻似爸爸,再溝埋媽咪靚靚基因,十足Mini版王祖藍!亞男仲留言話:「I have two babies now ! Happy birthday, my dearest big baby ❤老公,你喜歡今年的生日禮物嗎?」祖藍就好冧豬話:「你和Gabrielle都是我最好的禮物」