【倒貼開工】項明生日本送驚喜冧黃芳雯

藝人項明生（James）與黃芳雯（Paula）為香港開電視主持的節目《明治憑甚麼》正在熱播中，二人今次可謂嘔心瀝血，尤其James名副其實出錢又出力。出訪日本31日的James坦言：「拍攝到尾聲時真係over budget，我就自掏腰包留低繼續拍攝，因為真係想做好節目質素。（今次酬勞變相冇晒？）都可以咁講，泡咗湯囉！」



Paula及James除了同是9月生日，更先後修讀同一間大學，而且他們都對日本文化有着濃烈的興趣，可謂相當有緣！於日本拍攝時，貼心的James更為拍檔準備了一個小型慶生會，準備的蛋榚是Paula最喜歡的栗子味，就連蠟燭也是James專程由香港帶過去，教靚女感動不已。不過Paula直言曾給James「考起」﹕「佢帶我去咗由建築大師安藤忠雄建造的頭大佛殿進行拍攝，嗰朝一埋位就要背誦接近2,000字嘅歷史稿，咁啱天氣好凍又落緊雨，前後NG咗廿幾次先完成拍攝。」



James要求今次不但拍攝旅遊特輯這麼簡單，他表示：「唔想淨係介紹觀眾去邊度吃喝玩樂，所以成個節目都圍繞住明治維新嘅歷史變化，咁啱今年係明治維新150周年，覺得好有意義。最難忘係我搵到間理髮店由明治維新時期已經存在，我特登走入去拍節目之餘，仲幫襯梳咗個『明治頭』，搞到我舜間老咗廿年，仲要keep足成日冇得轉look。」他又謂由於離港期間香港掛十號風球，以致他手忙腳亂：「屋企得我同媽咪住咋！爆咗好多窗，搞到我要越洋打返嚟教佢點處理，又要同保險聯絡索償，搞到一頭煙﹗」



場地提供：帝京酒店 Lion Rock



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