【閨蜜睡房】梁靖琪隨時再婚啤兩件

藝人梁靖琪（Toby）曾經有段不愉快婚姻，最後離婚收場，但雙魚座的她天生浪漫，遇上同樣浪漫的圈外男友Jon後一拍即合，共同嗜好更加令兩人打得火熱，早前她應東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房》邀請擔任嘉賓，一連三集與主持人李惠儀（Kiwi）暢談。Toby說：「我同男友最近一齊參加Spartan Race（斯巴達障礙賽），平時都會帶佢啲狗仔一齊行山做運動，大家有Common Hobby。其實我之前都鍾意做運動，但冇呢一刻做得咁犀利。」



等男友求婚



對於男友，Toby有讚無彈：「佢心地好，都係好浪漫嘅人，好會照顧人。（有結婚計劃？）有！（有冇求婚畫面？）我成日睇網上啲浪漫求婚片，我就會畀佢睇，哈哈！叫佢睇住先，每一樣浪漫嘅嘢，我都會畀佢睇，我哋相處得好坦白。（想生小朋友？）想！生一個？係咪應該生兩個呢？」



靠演技爭番口氣



身為前無綫高層梁家樹的女兒，Toby直言家人一直不認同她做娛樂圈，隨後轉營做公關策劃的她仍間中拍劇，早前在網劇《無間道》和《蝕日風暴》的演技終備受關注，男友的鼓勵和街坊的讚賞，令她爭回一口氣。想了解更多Toby，就記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》了！