Wanna One各散東西　金在煥與事務所續約

韓國限定男團Wanna One的合約於12月31日屆滿，主音金在煥昨日宣布與Wanna One所屬的Swing事務所續約，Swing事務所指與Stone事務所及金在煥進行長時間的商議後，決定讓金在煥繼續留在Swing事務所，Swing事務所指今後會支援金在煥在音樂上的發展，亦會負責企劃及管理他的個人活動。



而金在煥昨日開設個人Fanclub網站，短短3小時已有3萬4,000人成為會員，訪客突破50萬人，他亦開通個人Instagram，並上載與小狗的合照。



另外，Brand New Music事務所的社長Rhymer昨日透過Instgram宣布Wanna One成員李大輝及朴祐鎮返回事務所後，將會於今年內推出暫名為Brand New Boys的新人男團，同是選秀節目《Produce 101》第二季出身的林煐岷及金東賢亦即會加入，Rhymer表示會創造充滿愛又帥氣的隊伍。

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