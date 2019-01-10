東方日報C1：47歲康華小三洗底變Rap妹

藝人康華破格踩入樂壇做Rapper，不再做「小三專業戶」！她拍攝新歌MV時，穿上古裝谷出湯碗胸，更出動價值約600萬的名車襯托，車主疑似是追求者。康華直認將踏入人生大事，47歲的她不愁冇出路。



曾演《陀槍師姐》系列、《醉打金枝》及《刀下留人》等劇集的康華，均演小三、風塵女子或奸妃，故有「御用情婦」之稱。早前她於《流行經典50年》翻唱台灣歌手黃品源的經典歌《你怎麼捨得我難過》一鳴驚人，加上她於劇集《宮心計2深宮計》的押韻對白，被網民封為「唐代Rapper」。環星唱片公司見她大受歡迎，食住上力捧這位美魔女做歌手，推出Rap歌《拼火花》。



谷湯碗胸 風情萬種



日前康華拍攝處女MV時，除有蒙面女俠及女強人造型外，最煞食是為她度身訂造的古裝Look，谷出34D湯碗胸的她風情萬種，令人睇到腦充血，更出動價值近600萬的法拉利，營造香車美人效果。而現場有一名神秘男全程𥄫實，惹人猜測她有新戀情。

問到借出名車的男士是否追求者？康華說：「朋友嚟嘅，佢同曾志偉、苗僑偉好熟㗎，佢嗰日都有嚟。」忙於照顧患病雙親的她除了努力演戲外，坦言希望轉做Rapper開拓新財路，發展內地市場。單身多年的她笑言：「好多朋友笑我嫁唔出、唔會結婚，話今次轉做Rapper出新歌，當係我結婚咁嚟賀我，係我嘅人生大事，所以下星期開發布會，嗰日會有好多朋友嚟支持我。」最令她感動的是，曾志偉打算放棄返內地開政治會議，專誠來撐她，不過遭她婉拒：「我同志偉講開國家大事會緊要啲。」



陳煒拍片 露肩支持



問到可考慮角逐樂壇新人獎？她稱沒想過：「不過羅仲謙鼓勵我，有機會應要試一試。（向歌壇發展，想唔想將電視角色洗底？）都可以咁講，以前我成日被人封做『小三專業戶』，不過近幾年都好少接到呢啲角色，多數都做慈母同嫵媚角色。」另外，她邀得好友陳煒齊穿浴袍拍片造勢，對方問到：「康師傅（康華），聽講你首新歌係Rap喎，內容講乜嘢？」康華搞笑說：「Rap你囉！講煒哥點樣拼火花，點樣去做嘢，見你咁辛苦，幾日唔瞓覺。」此時陳煒拉開浴袍騷香肩，康華即大笑及攬實對方。



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