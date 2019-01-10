摑到洪永城面腫　楊秀惠爆Seed：佢堅呆咗！

無綫劇集《大帥哥》周五大結局，情節愈趨緊湊，當中「艾妞」（楊秀惠飾演）與「羅義」（徐榮飾演）一段未能開花結果的感情，尤其觸動觀眾的心靈。日前，秀惠一幕哭崩墳前、再狠狠掌摑馬炭（洪永城飾）的戲碼，獲網民大讚情緒轉換自如，堪稱入行以來演技代表作！不少觀眾睇完都坦言「喊死人」、「心都碎埋」，更有網民力撐「妞義」是「2019年最佳螢幕情侶」，一眾星級劇迷好似胡定欣、黃翠如等人亦留言大讚好睇。



對於網民很喜歡「妞義」戀，秀惠坦言自己也很喜歡：「同徐榮真係好有火花，大家拍攝時都覺得劇本好正！睇到個人個心嗱住，希望有機會喺唔同劇集入面，艾妞可以同羅義再續前緣。」



憶述狠摑「馬炭」（洪永城飾演）的那場戲，秀惠笑言絕無留手：「呢場戲我係好竭斯底里咁喊，拍之前我同洪永城講『一陣我會企起身摑你』，當時我唔敢正視佢，因為我驚我嘅情緒會分散咗、做唔到嗰場戲，佢就示意明白。當導演嗌『action』，我就企起身鬧佢，然後一巴摑落去，洪永城完全呆咗！佢估唔到我真係打佢，同埋咁大力打落去…拍完之後先發現洪永城塊面紅晒，我即時同佢道歉。（拍咗幾多次？）1 take過，洪永城之後都摸住塊面同我講『做得好好呀，我都真情流露』，搞到我都唔好意思！」