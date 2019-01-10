《海賊王》作者公開豪宅　木村扮廚師作客

日本漫畫家尾田榮一郎筆下的人氣漫畫《One Piece》（海賊王），自1997年開始連載後，深受各地漫動迷歡迎，至今推出單行本已達91冊，總銷量超過4.3億本。早前男星齋藤工率領窪塚洋介、泉里香等扮演《One Piece》真人版廣告。而原作者尾田榮一郎於昨日播出的節目中，大方公開其工作室及豪宅，《One Piece》星級粉絲的木村拓哉更驚喜扮廚師登場作客。



節目中，尾田榮一郎公開他創作漫畫的工作室，入面放滿《One Piece》的模型，他透露習慣在昏暗的環境中作畫，每天工作至早上9時才入睡。而其寓所非常寬敞，屋內十足遊樂場，有可以坐人的火車玩具外，更有一座夾公仔機。出名是《One Piece》超級粉絲木村拓哉更扮成廚師，驚喜現身節目作客。尾田透露因雜誌訪談而與木村成為朋友，更感謝木村公開表示喜歡《One Piece》，帶挈更多人認識其作品。《One Piece》現已連載至91冊，尾田承認故事已到尾聲，但預計漫畫會超過100冊。