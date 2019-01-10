分配收益出問題　Wanna One新加坡騷捲國際訴訟

剛於12月31日結束合約的韓國限定男團Wanna One，今日傳出去年舉行的新加圾巡唱，因為結算的過程中出現問題，正在進行國際訴訟。



據指有份投資新加坡演唱會的台灣公司，去年11月向另一間經理人公司兼演唱會公司提出訴訟，要求對方根據合約分配結算金額，而該演唱會公司曾於去年7月13日於新加坡舉行的演唱會上，被質疑演唱會主辦資格而被起訴，負責Wanna One公演事務的主管、主辦及監製的韓國CJ ENM事務所亦收到內容證明。



韓媒確認過訴狀，當中台灣公司指與演唱會公司是通過正當的投資合約，舉辦Wanna One的演唱會，演出亦都圓滿結束，但是結算書卻沒有按照合約發出，他們亦沒有收到結算金，又指演唱會公司在門票發售時，亦有沒有任何事前通知下宣傳演唱會，海報上亦沒有印上投資公司的名字，更沒有為贊助商宣傳，而他們很遲才收到結算書，更沒有附上證明文件，只寫上他們可以收到的結算金是37萬5,000美元（約294萬港元），是投資金額的一半。



根據合約，投資75萬美元（約587.8萬港元）的台灣公司，應該要收到門票收益的50%，而根據台灣公司提供的資料，門票總收入超過177萬美元（約1,387萬港元），兩間公司於去年3月16日簽訂演唱會投資合約，合約上有寫上台灣主辦公司投資75萬美元（約587.8萬港元），並會與演唱會公司以5比5的方式分配收益，即是應該收到約693.5港元的收益。



而負責管理Wanna One演唱會的CJ ENM就對現時的狀況感到突然，並指是未聽過演唱會公司的名字，他們將演唱會投資的事項交給其他公司負責，經過了解後，對方就指未曾與演唱會公司簽約，並指他們與訴訟無關。



另外，Wanna One的成員近日都輪流開設Fanclub及社交網站，其中朴志訓就於今日開通個人Instagram（ig）帳號，上載短片及自拍照跟粉絲打招呼，並預告會透過ig分享近況及與粉絲進行互動，而現時ig粉絲已突破22萬。