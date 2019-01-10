踩單車攻大帽山頂　麥明詩封教練做暖男

「十優港姐」麥明詩（Louisa）身穿旗袍現身銅鑼灣Fashion Walk，出席《芝麻開運『型』新春》活動，Louisa於進場時由5位《芝麻街》明星帶領，期間舞動身體配合音樂節奏，表現Hyper！繼台慶後再獻舞技的她說：「新年要有新願望，改善自己做得唔好嘅地方。（有花時間排呢幾吓舞步？）喺腦海排，都覺得自己表現好好。（又有甩Beat？）唔係，同幾個朋友Elmo（布公仔艾蒙）佢哋初次見面，未有機會夾，可能佢哋快咗啲。（接Job話要跳幾步？）冇㗎，唔問做咩。」



2019有個好開始



講到後日就出發踩單車去柬埔寨拍攝節目，Louisa表示心情既興奮又緊張，連日來都為旅程作準備：「勤力練車，執緊物資，糧食、衣物、單車零件，最緊要係心理狀態，會踩住過新年，今次離開香港咁耐時間，都約咗朋友食飯，做咗新年要做嘅嘢先。」問心理準備如何？她會以逆來順受、見招拆招面對：「教練話我可以快啲，早兩日去咗大帽山由山腳踩上山頂，都算喺2019年完成咗一件人生大事，之前都冇上過大帽山，行都未試過，希望朝着呢個咁好嘅開始，嚟緊嘅旅程會好順利。」



Louisa會給予自己更多動力去支撐整個旅程，幸好有靚仔拍檔潘梓鋒：「望住佢做動力去踩。（教練胡健燊呢？）佢可能後半Part先嚟，希望佢嚟到，就可以畀好大強心針我。」上次話不排除同教練踩出「火花」，對方見到報道有何反應？她笑話教練比較專注睇體育版，但不知道對方反應，並澄清「火花」意思的意思是發展單車興趣的空間，但仍不忘大讚他夠細心：「照顧我起居飲食、關心我有冇補充體能同營養、關心我有冇拉筋，都幾窩心！」看來大有好感！



P.S.現年33歲的胡健燊是香港傑出單車手，主要參加公路賽，2008年奧運男子公路單車賽第88名，是首位完成奧運公路單車賽香港單車手，2015年退役後在中環一家酒吧擔任經理，負責選酒兼任廚師。