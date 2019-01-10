考慮翻撻吳浩康？鍾舒漫：唔會斷定將來

歌手鍾舒漫（Sherman）上電台宣傳新歌，講到昨日舊愛吳浩康（Deep）開腔講到「翻撻」一事，問到她可會再接受對方做男友？Sherman笑指不談這話題。問上次去露營有否重拾戀愛感覺？她就坦言有憶起以前相處的畫面：「但就唔會話有番以前嘅感覺、情感，跟住冇端端復合，依家大家都唔會咁膚淺講呢啲。（佢話如果要復合必定係佢踏出第一步？）佢咁答係Gentlemen，咁始終男仔點都要有風度。（佢對呢件事冇好決絕？）Never say never好正路，唔會為自己斷定將來。」



唔知Deep自責



問如果對方主動翻撻會否答應？Sherman重申不談此事：「佢都唔會冇端端咁做，我哋依家關係好清晰，暫時都畀心機做自己嘢，大家係好朋友，已經唔係要一齊拍拖嗰樣嘢，可以成為更加深嘅關係。（昇華咗？）係。（做老公、老婆？）昇華唔一定係結婚。（住埋一齊？）不嬲個人喜好係拍拖唔選擇同居，唔係因為教徒要守，只不過真係明白背後好處，做女仔一定要喺情感上清晰少少。」再講到Deep自責表示指不敢面對她的父母，Sherman懵然表示不知對方有這個說法：「呢件事過咗，我爸爸、媽媽都冇嘢，媽媽間唔時都會問起佢近況。」



釋放真實的自己



講回新歌，她表示是由自己作曲、黃偉文填詞：「有人聽到歌名會笑問係咪關我個膚色事，其實都有少少關。（首歌寫中你自己？）都係，大家都啱聽，每個人都有個底蘊，例如香港有屬於佢嘅文化，就可能會怕真實嘅自己同文化唔夾，個問號就係選擇活唔活出自己，而首歌嘅答案就係活出最舒服嘅自己。」被問到還有甚麼底蘊未被「揭牌」時，她指近幾年正逐漸釋放另一個真實的自己，不再理會別人接受與否。