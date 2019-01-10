赴韓拍嘢中流感！黃智雯被小鮮肉以為得廿歲

藝人黃智雯（Mandy）為無綫真人騷節目《一個因去跳舞》出席記者會，並請來好姊妹趙希洛任嘉賓，重演11年前在藝員訓練班畢業試中的歌舞劇演出。Mandy一講到二人的友情更忍住眼紅紅，大讚希洛是她的靈魂伴侶！



首次喺外地睇醫生



Mandy透露到韓國拍節目期間，由於行程緊密欠休息，拍到第6日更發燒及咳嗽而失聲，之後去看醫生，最終確診流感，她說：「人生第一次喺外地睇醫生，打咗支針，喺民宿自我隔離休息咗一日，之後就繼續開工。」是否拍攝時穿得太性感而冷病？她說：「着校服拍㗎。」在課堂上更有一個十幾歲的小鮮肉同學和她練舞，笑言最開心是對方猜她只得20歲。



想帶趙希洛去百老匯



不過，在去一間韓國經理人公司面試時，同場就有位女考生只得13歲，她笑說：「13歲？嚇到我一額汗，我大佢幾倍！」對於這個節目，Mandy稱希望有收視拍Part 2，到時帶希洛到倫敦去百老匯作音樂劇演出。



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