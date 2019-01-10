跟阿女學環保！郭羨妮新年冇時間出埠

藝人郭羨妮出席環保活動，表示自己愛收看動物紀錄片，見到牠們的生態環境受到影響，故覺得有責任要推動環保，平時亦有向囡囡灌輸環保意識，甚至囡囡在學校學完都會返來教她。她又表示其實媽媽、嫲嫲那一輩，已經循環再用玻璃樽：「佢哋會用大嘅玻璃樽裝住海味同果皮。」



溜冰一仆一碌



講到農曆新年將至，問到怎樣度過？她表示：「未諗呀，真係好忙呀，未必有時間出埠，其實上次聖誕都已經應承咗同個女去主題樂園玩，但因為爸爸返咗嚟，所以佢就揀咗去第二度玩，嚟緊睇吓新年去唔去到啦！上次爸爸返咗嚟個女就揀咗去溜冰，得我識溜拖住佢哋，一仆一碌咁，好搞笑。」



去唔到頒獎禮



工作方面，她透露之前為電影《朝花夕拾．芳華絕代》謝票：「都見到好多前輩，開心麥嘉讚我做得好，我好開心，希望可以多啲人入場睇。」她亦透露憑電台劇集《獅子山下2017之秘密》，在「第二十三屆亞洲電視大獎」入選最佳單元戲劇的「最佳女主角」，頒獎禮周六在馬來西亞舉行，她因工作未能現身：「但都希望套劇會攞多啲獎，亦希望我都有獎啦。」



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