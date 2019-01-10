Party Room被投訴！陳潔玲報警反擊遭走數

藝人陳潔玲去年從商與友人投資搞Party Room生意，惟有讀者爆料指租用了該場地搞聖誕派對，但現場環境「貨不對辦」，兼稱吃完場地提供的食品後出現屙嘔情況。



東網就此事聯絡上陳潔玲，她表示向同事了解過後，指曾經有客人在去年12月26日訂場搞派對，一共是50人左右，金額是港幣一萬五千多元，並指：「在確定預約前，我們約過她可以先上嚟睇吓場地，但她最後沒有來。佢先畀了小部分訂金（四千元），當天來到現場卻對環境不滿意，覺得不是她想像中那樣而作出了投訴，為免傷和氣，同事當天和她溝通好給了一個折扣，成張單大約總數是一萬二千多元。她當時同意了，然後一切如常，她和她的朋友也如常地使用了場地設施，也如常地享用了我們代她預訂的食物。」



陳潔玲表示活動完結時，員工向對方收取尾數約八千多元：「她卻說自己身上沒有現金，說會立刻過數給我們。結果之後那幾天同事透過WhatsApp一直追收款項，她卻說對我們很多不滿意，說只會給她認為合理的價錢。最後她只給了四千元尾數，還欠四千元。總括來說，一張單本來銀碼是一萬五千多元，最後變成了八千元。」陳潔玲並表示事件已報警處理。



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