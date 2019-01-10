臨別一操！麥明詩換戰衣蜜會暖男教練

「十優港姐」麥明詩（Louisa）即將踩單車到柬埔寨拍攝慈善節目，為應付長途踩單車，她搵咗前港隊公路單車車手胡健燊操車，佢哋幾乎日日「蜜」會，今日佢着旗袍出席活動後，就急急腳走人，原來佢又約咗教練去操車，臨別在即亦繼續加操。佢自行揸車到西九文化區，雖然貴為港姐，但佢不顧儀態，急不及待除咗對黑色高踭長靴，着住對襪仔就落車，仲發現佢着咗對穿窿襪，舉止豪邁嘅佢戙高腳換鞋，旗袍下裸露大髀，未幾胡健燊就由遠處步行至她的座駕，Louisa之後換上單車戰衣，披上白色風褸，再手拎踩單車的白鞋。



教練胡健燊未有着單車衫，穿牛仔褲黑長褸嘅佢，先將私人物品放上Louisa嘅座駕，等Louisa全副武裝準備好，佢就邊行邊陪住Louisa練習。Louisa邊踩邊同教練傾，教練從旁給指導佢，所以佢踩到龜速，大約踩咗半小時，佢哋就走人。教練細心幫手將單車拆件放入車尾箱，難怪Louisa封教練做暖男啦！想知多啲教練對Louisa有幾貼心？其實Louisa出活動時亦已大讚過㗎啦（相關報道： https://bit.ly/2QyLBcx ）！之後Louisa做柴可夫接送教練到九龍港鐵站，之後就獨自揸車返歸。



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