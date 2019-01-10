仔仔有拖拍！黎燕珊「峰」騷恨做奶奶

藝人黎燕珊今晚盛裝出席慈善晚宴，以超Deep V上陣大晒「湯碗胸」兼白滑玉背，相當吸睛。講到仔仔最近由英國返港都未有時間陪伴對方，她無奈指見面都不夠5次、食飯都只是食過3餐，但仔仔明日將飛走，續大爆仔仔首次拍拖：「佢拍拖我就好孤單，終於了解之前仔女叫我搵個伴嘅意思。（見過仔仔個女友？）有，好滿意，佢好乖女、有禮貌。」更打趣以未來奶奶身份稱呼自己，她說：「流晒口水，但依家內心真係好孤單，仔、女都拍拖，都有唔慣，當然最理想係我哋3個都一齊拍拖，諗吓啦，暫時都寄情於工作。」問是否想搵番個伴？她謂都講咗好多年，仲搞笑反問說：「定係我有問題？我幾靚、又識搵錢。」問是否要求高？她說：「唔係呀。（咁你嘅擇條件？）唔要靚仔、唔好要我養番轉頭、有共同信仰，依家都去到人生嘅下半場，都唔係為錢，啱理想、相同價值觀就可以。」她表示正拍攝《法政先鋒IV》及《飛虎2》，有望於新年前拍畢收爐接登台騷。



恭喜陳少霞佗B



講到好友陳少霞佗B，她表示都有恭喜對方，再大爆對方亦曾介紹對象給自己：「佢同佢老公都有幫手撮合，但如果由我做主動會覺得好肉酸，所以都係順其自然，覺得少霞係一個好成功嘅例子，好值得學習，知佢恨生B好耐。」



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