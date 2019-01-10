新劇獻第一次！羅霖揸小鮮肉Pat Pat兼摸胸

藝人羅霖身穿高貴晚裝出席慈善晚宴，受訪時開心預告農曆新年將出埠前往緬甸，為當地最大的Spa剪綵：「自己都係第一次去緬甸，初四出發，相信2019年會好過2018年。」講到新年願望，她表示最想仔仔讀書好和聽話，最緊要都是身體健康，以及希望除演藝事業外，於其他生意上都有合作：「啲錢搵得實際啲，最近都有客串劉美君身兼監製嘅劇，本身同佢唔係咁熟都有啲驚，合作後發現原來我哋係同年，劇入面做佢嘅閨蜜，都好傾得埋。」



挑戰演技唔做花瓶



羅霖透露於劇中獻出不少第一次，包括要抽小鮮肉水：「角色係由外國返嚟、好活潑，要揸小鮮肉Pat Pat都幾尷尬！拍咗3個Take，每次都再加重戲，打仔Pat Pat就試過啫！我呢啲上一代好保守，今次真係豁出去，費時要NG。（仲有冇啲激啲？）仲有摸兩位小鮮肉嘅身同胸，好彩隔住件衫！（有冇咀？）咀就留番畀劉美君，我都係客串。」續指亦有首次敷住面膜拍戲，問到之後可會挑戰尺度、作大膽嘗試？羅霖表示自己是演技派，不需要大膽到摸男人：「要我扮醜、唔化妝、壞人等乜都得，係挑戰自己演技，依家唔想做花瓶。」



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