劇播人不在！網民翻煲《蓋世豪俠》感唏噓

由影星周星馳主演嘅劇集《蓋世豪俠》，依家喺無綫深宵時段重播，搞到班網友要捱眼瞓煲劇，裏面啲金句例如「飲杯茶，食個包！」、「你講嘢呀？」更引發網友共鳴，令佢哋笑唔停口。



當年呢套劇深受歡迎，但唔少網友唏噓表示當中幾個重要角色都已離世，感慨時光飛逝。飾演女主角「珠珠」嘅羅慧娟，2008年下嫁比自己年長16年嘅新加坡金融才俊劉志敏，之後過幸福少奶奶生活。可惜結婚兩年後，羅慧娟患上胰臟癌，2012年不敵病魔，於新加坡病逝，終年45歲，令人惋惜。



而另一位女主角「雪雁」藍潔瑛，曾被譽為「靚絕五台山」，但近年鮮有公開露面兼淡出娛圈。去年年底，她被發現暴斃家中，唔少圈中人都感到愕然，傷心欲絕。



另外，飾演「阿彬」嘅曾守明，多年來喺無綫演出過唔少劇集，2015年因患上心血管疾病要做大手術，令佢消瘦不少。2017年於廣州登台期間，佢突然暈倒、失去知覺，經搶救後證實不治，終年58歲。有網友表示一諗到三位演員都不在人世，感覺好唔開心，仲叫大家要珍惜眼前人添！



網民有話兒：

tXX XXys：好多演員都已經走咗。

10XXOKXX：生命無常

SXXAXXE：藍潔瑛當年真係好靚

IXXLOVE：娟妹真係好好戲