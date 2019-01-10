冧爆同法藉男友現身！陳思行：仲係熱戀階段

近年退隱做幕後電影工作的藝人陳思行（前名：陳加玲），今晚攜法藉男友Kewin現身慈善晚宴，她透露去年為其慈善機構籌了50萬，希望每年可出多少少力，幫助更多人。講到從事電腦生意及賣法國產品的男友，陳思行就即刻冧笑：「係經朋友介紹，拍咗拖都超過幾年，佢係住香港嘅，但我哋成日都會飛歐洲、法國。（拍咗幾年拖有結婚打算？）唔知呢！我哋依家仲係熱戀階段，都好Enjoy拍拖感覺。（法國人好浪漫？）OK啦！但我哋唔係以結婚為主，兩個人一齊最緊要開心、溝通，結婚都係一張證書，自己都唔介意，每日開心就得。」



想挑戰拍西片



陳思行指同男友溝通主要用英文加少許法文：「法文好難學，但係愛推動到我。（考慮移居法國？）都有，依家每年都有一段長時間喺法國，自己都好鍾意當地，但希望嚟緊呢兩年做多啲，之前拍過愛情片，嚟緊想挑戰自己拍西片。」



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