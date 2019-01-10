有咗？吳若希笑晒勁興奮　宣布好消息

歌手吳若希（Jinny）以表演嘉賓身份，盛裝打扮出席慈善晚宴，甫受訪就急不及待指有好消息公布，記者問到是否宣布再佗B？她笑笑口否認，並興奮開估指：「我隻結婚戒指唔見咗成個月終於搵番啦！（喺邊度搵番？）喺廁所啲罅隙發現，喺香港住嗰間屋係放租嘅，好彩未租到出去，係喺舊屋搵番嘅！（係你手上面戴緊個隻？）係！」



問到老公知唔知唔見戒指？Jinny大笑謂搵番先同老公講：「之前都試過唔戴戒指，我同佢講驚成日唔見，要好好收藏，所以佢都冇為意，依家搵得番個心都定晒！（如果搵唔到呢？）偷偷地買番隻。（幾時買？）隨緣啦，可能畀佢發現先買。」現場見Jinny隻戒指頗為鬆，問到今晚戴住出席晚宴會驚唔見？她表示都驚：「發現都瘦咗好多，都有虛位同埋幾鬆，證明我老公箍得我唔係咁實，哈哈！但隻戒指可以改窄，自己都會特別小心，因為係失而復得。（生多個肥番？）希望肥肚唔肥手指。」續謂2019年以多個慈善騷工作打頭陣都好開心。



講到無綫勁歌頒獎典禮在即，問到可有信心攞獎？Jinny坦言冇特別信心，只抱住參加聚會心情出席：「睇人哋攞獎自己都開心，無論咩結果都冇所謂，重點都唔喺獎度。」