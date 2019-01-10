父女檔殺入「荷里活」！王晶鬧爆王子涵

由王晶監製的無綫新劇《荷里活有個大老千》，將於1月14日晚上9時30分於翡翠台播出。故事講述鄭則仕扮演的龍四，被華探長文雄（湯鎮業飾）陷害坐監，其女友百合（張慧儀飾）被迫成為對方小三。出獄後，龍四改行當電影製片，重遇舊情人丁玲（金燕玲飾）及女兒小雨（王子涵飾），並於片場發生連串笑料，之後他被迫「重出江湖」，與文雄決一死戰！



懶理閒言閒語



王晶坦言對這類舊式題材「情有獨鍾」兼有信心，加上故事開始及尾段的報仇情節緊張，又涉及親情催淚，相信很易掀起追看潮。提到與王子涵父女檔上陣，囡囡更首次「孭重飛」，他笑言：「張慧儀同扮演經理人嘅李施嬅先係女主角。（子涵表現達標？）以往佢未摸到自己條路，今次合格，不過我鬧得最多係佢，咁自己個女唔鬧，唔通鬧其他人咩？佢應該多謝前輩包括金燕玲，大家都幫咗佢好多。」



今次子涵扮演十餘歲出頭的青春少艾，她坦言有壓力，但全力以赴：「每次開劇我都會減肥，但今次試造型時，大家都話有Baby Fat比較切合角色，所以我唔減之餘仲好放肆，喺片場食油膩同辣嘢。不過拍攝時好熱，好快又瘦番，有啲擔心劇集出街時，造型唔係好連貫。」對於一眾前輩指點及幫助，她會銘記於心：「冇人奉旨對你好，所以要識感激。（驚人哋話你係王晶個女先有機會？）成日都有人講，但希望觀眾睇到我嘅努力。」



張慧儀難忘大膽戲



至於張慧儀非常感激王晶給她一個敍舊機會：「其實好多台前幕後嘅工作人員，都係以往我拍王晶電影合作過嘅，大家多年冇見再聚首，感覺好親切。」又自爆最難忘與湯鎮業有「大膽戲」：「唔係你哋諗嗰種（性感），但我又唔可以劇透喎，留番大家睇。依家我最想遇到好角色，有得發揮嘅，而今次一眾年輕演員入面， 我同子涵算最多對手戲，睇得出佢好努力同認真。」



率小花闖娛圈 金牌經理人李施嬅



於《荷》劇中扮演經理人的李施嬅，坦言開拍前對所有演員感陌生：「真係一個（ 演員）都冇合作過，亦唔算有交情，但最開心係可以同秦沛合作，佢話我知佢係第一個去荷里活拍戲嘅亞洲人，我覺得佢好叻，分外有親切感。另外，遺憾係我冇得同客串嘅金燕玲鬥戲，恨咗好耐。」



戲中她率領旗下的文凱玲、陳雅思及劉溫馨「勇闖」娛樂圈，三小花負責將60年代經極一時的蕭芳芳、寶珠及薛家燕「投射」出來：「佢哋三個拍劇嘅經驗唔算多，尤其陳雅思係首次拍劇，我就要好似前輩咁睇住佢哋。好記得戲中我要扮比文凱玲年長10歲嘅姐姐，但實際年紀差唔多，加上又唔使我化老妝，所以都有啲考演技嘅。」



吳業坤投訴冇親熱戲



戲中扮演「麥基」的吳業坤，原本只是一名片場窮劇務， 後來獲得賞識成為男演員，更被年輕貌美的劉溫馨傾慕，大團圓結局，他說：「要拋低現實中嘅吳業坤，唔可以有自己嘅元素先可以演活角色，好彩今次有前輩即場教我。雖然劇集後半部氣氛沉重，但我嗰part都有搞笑嘢嘅，好似我扮女人咁。所有演員依家有個群組，會約出嚟飯敍。」談到與劉溫馨演情侶，他即投訴：「草草收場，冇親熱戲就差咗啲囉！」