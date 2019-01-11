利嘉兒教普通話入屋VS蔡一鳳身家逾20億

利嘉兒（Lily）與蔡一鳯爆發罵戰，其實二人於圈中人緣甚廣，亦相當為人熟悉。現年44歲的Lily於1999年擔任TVB8主持入行，並憑主持節目《笑談普通話》做到街知巷聞，加上與DJ周國豐相戀而結識到不少圈內好友，惟二人於2005年舉行婚宴後，卻被發現未有正式入紙註冊，並終在2008年分手收場。2010年，她嫁予經營製衣及門鎖生意的有米老公Bong後，多番造人不成功並經歷兩次小產，直至去年誕下囡囡Karyssa，一家三口相當幸福。



至於名媛蔡一鳳則是自小移居澳門、擁有西班牙血統的菲律賓華僑，家族經營房地產生意，外間估計身家超過20億元，而她更是澳門銳思集團主席、並曾任賭場副總裁，更在巴黎及澳門經營高級珠寶店，並於2014年年尾下嫁盛品儒，去年剖腹誕下龍鳳胎。夫婿盛品儒是前亞視執行董事，並是有「中國實業之父」之稱的盛宣懷後人，堂兄則是前亞視股東王征。他離開亞視後，經營網絡科技公司等生意，公職多多包括擔任政協等。



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