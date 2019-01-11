介紹朋友被過橋抽板？蔡一鳳利嘉兒姊妹決裂

主持《笑談普通話》為人熟悉的藝人利嘉兒（Lily），自2010年嫁給有米老公Bong後頓變闊太，專心湊BB及於名人圈打滾。她原本與前亞視高層盛品儒的名媛太太蔡一鳳（Michelle）分屬好友，對方結婚時更擔任其伴娘！隨後於Michelle的生日會上，兩人攬晒腰合照，情同親姊妹！不過據身邊好友爆料指，Michelle不時介紹自己的名人好友給Lily認識，但後來有感對方「過橋抽板」，跳過她私下約剛介紹的朋友，有感被利用之嫌，導致姊妹決裂，已沒有交往一段日子！



「疏遠都係常事」



對於有傳姊妹情不再，Michelle回應時竟指與對方相識不是很久，主要是雙方老公介紹而認識：「之前因為佢老公拜託我老公，話佢啱啱好番（指Lily曾患情緒病），想我幫手介紹少少朋友畀佢認識，所以有咗來往。不過近年我都好忙，好多朋友冇時間成日見面，所以大家疏遠咗。」她又指朋友是需要時間去發現能否交心，似有言外之意：「冇時間相處，疏遠都係常事，唔係每一位認識嘅人都可以做好朋友，都有點頭相識嘅朋友。」



講到有指兩人同場見面互當隱形，Michelle暗示大家非深交：「上次慈善活動都有見面，佢過來傾偈，都傾咗幾句。但耐咗見唔係好多嘢傾。（之後囝囝百日宴同慈善會就職晚宴都會請佢？）百日宴會請比較Friend嘅朋友、平時交往比較深嘅朋友，仲有屋企人邀請嘅親戚朋友。至於慈善會都係主席同其他副主席嘅朋友，所以唔知有冇人邀請佢，但我就冇！因為我啲枱已經爆咗，依家諗緊係咪向慈善會買多兩張枱，因為有韓國歌手Rain同陳曉東嚟做表演嘉賓，反應好雀躍。」



「大家只是普通朋友」



Michelle話明大家只是普通朋友，Lily亦指做朋友要講緣分！她受訪時表示兩人上次見面時仍有傾偈：「冇乜原因令到我哋不和。（有指佢介紹身邊朋友畀你認識後，你過橋抽板？）我都有介紹朋友畀佢識！大家出咁多活動，邊個識邊個先好難講！我喺呢行咁多年都識好多人，冇話你識先定我識先。其實我身邊好多朋友唔識佢，我喺香港咁耐，唔需要一個澳門人介紹香港人畀我識。（近排你哋係咪疏遠咗？）每個朋友除非好交心，就會一直Keep住，但出去Social，有時同呢班人熟啲，有時同另一班人熟啲。（同Michelle好耐冇聯絡？）我同佢唔係直接認識，係佢老公同我老公認識先，佢前幾年先嚟香港，冇乜朋友，所以好多事都會問我哋，咪多咗聯絡！依家佢嚟香港耐咗，建立咗自己圈子，都唔需要我介紹喇！佢都熟晒環境，咁都好正常。」



「唔當我係朋友係佢嘅損失」



提到當年Michelle結婚擔任伴娘，Lily坦言：「佢當年結婚時冇乜朋友，佢老公問我可唔可以做姊妹，嗰陣時大家多接觸。（依家咁樣，覺得可唔可惜？）我覺得做朋友，夾就見多啲，冇偈傾就見少啲，我唔會勉強人！做朋友係講緣分，情侶有熱戀期，朋友都有，熱戀期過咗，咪冇之前咁多話題，我做咗咁多年，人來人去都習慣晒。可能啲人見我做佢姊妹，以為我哋好熟！不過，我仍然當佢係好朋友，我對朋友係真心，唔會因為其他人嘅說話而改變。如果有人因為其他嘢而唔當我係朋友，咁係佢嘅損失……我唔係講緊Michelle喎！」問到會否出席Michelle一對龍鳳胎的百日宴時，Lily指如對方邀請便會去。