主唱名曲《I Believe I Can Fly》的美國歌手R.Kelly近日被紀錄片節目《Surviving R. Kelly》翻出多年來的性醜聞,形象插水,大批女性本周四更於芝加哥發起示威行動,呼籲大眾杯葛他的音樂!而與他合唱過《Do What U Want》的天后Lady GaGa日前亦於社交網撰文致歉,自言當時創作歌曲時仍被自身曾歷性侵的創傷影響,思想被扭曲,另表示力撐紀錄片發聲的女性:「我1,000%支持女性,相信佢認為佢哋嘅聲音應該被大眾聽到同埋認真對待!」宣布將歌曲及MV於多個串流音樂平台下架。