婚後江若琳錫晒！蕭潤邦孖JW有米男友慶生

藝人江若琳（Elanne）與蕭潤邦（Oscar）由拍拖到結婚一直都冇停過放閃，尋日係Oscar生日，婚後共度嘅第一個生日，身為老婆嘅Elanne自然落足心機畀驚喜Oscar！呢頭先同老公Honey moon緊，但都喺香港安排生日Party咗，不過Oscar似乎一早睇穿咗「驚喜」：「一落機就有生日會，真爽，多謝呢班衰野❤多謝我老婆穿晒煲嘅驚喜❤」同場仲有JW（王灝兒）同佢男友Tarzan、吳日言同佢老公。Tarzan、Oscar同佢哋另一個朋友都係呢個月生日，實行齊齊切餅慶祝，好有愛！



Elanne亦一早Po咗多張偷拍老公嘅「醜照」晒恩愛：「祝我老公！生日快樂🎂38歲啦！大個仔啦！kai少日啦！祝你永遠幸福快樂，婚姻生活美滿，我會繼續同你走遍大世界，祝生煎皇生意興隆，繼續開分店，交足全份家用！多謝老闆I love you❤️」

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