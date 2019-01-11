寸爆舊愛黃文意！李日昇：戒食肥膩嘢

大隻肌男郭子豪早前苦練10個月操爆肌，贏得健美先生冠軍，回歸拍劇的他雖要減磅，但不忘將操肌精神感染身邊戰友，近月就將童星出身、被爆曾戀36D黃文意的藝人的李日昇由潺仔進化成「未來戰士」。



唔可以亂食嘢



日昇近年開始對健身有興趣，約四個月前跟郭子豪做Gym，照足時間表及餐單，火速練成一身爆肌！最近日昇被爆曾戀36D黃文意，他曾戲言「食錯嘢難免會肚屙」，兩人異口同聲表示健身最重要是飲食，子豪說：「做Gym都一樣，年輕人唔好亂食嘢！」日昇再說：「大個仔要注重飲食，揀啱嘅嘢食，依家要戒食肥膩嘢！」



操肌冧女友



日昇操肌除了想令身形更靚，最近更考健身牌照望多條出路，賺錢帶阿媽去旅行及儲老婆本，講到跟現任女友Iris的關係，日昇甜到爆表示平日的健康餐都是對方炮製：「一星期操四至五日，食嘅嘢係雞胸、西蘭花，都係『Iris大人』煮嘅！（女友有冇好欣賞你啲肌肉？）聽講獅子座女仔鍾意人大隻，但佢又唔似特別鍾意肌肉，可能係暗爽。」



突破形象框框



他又直言不想再做病童或潺仔等角色：「想挑戰其他嘢，想做堅強角色或奸角。（仲有咩目標？）畀個任務自己，以前我冇腹肌，呢幾個月開始啲腹肌明顯左，挑戰緊第七、第八舊，希望可以維持到半年，為自己人生留念。」



以張繼聰為目標



子豪都讚他的目標「夠堅」：「其實好辛苦，佢同我唔同，我當時要操大，佢係要線條，佢話以張繼聰為目標，要腹肌夠明顯，脂肪比例要10%以下，長期要On Diet，日昇加油！」



場地：Goji Studios

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