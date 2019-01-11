特訓美人魚執垃圾　蕊蕊搞比賽宣揚環保

藝人蕊蕊熱心推廣美人魚活動，近期為舉辦美人魚比賽，安排一眾準美人魚接受艱苦特訓，除要令她們入水能游，亦要宣揚環保意識，與世界各地的美人魚交流。



醉心發展美人魚事業的蕊蕊，除開美人魚泳班做老闆外，更首次在港舉辦美人魚比賽，選出香港的美人魚代表宣揚環保意識。她坦言籌備比賽時困難重重：「難在要搵一班女仔唔怕曬又肯落水，好多人以為做美人魚好易，但其實有一定難度。呢班準美人魚已經訓練咗幾個月，除咗教佢哋點做美人魚外，仲會教佢哋保育意識，又會一齊喺水底同陸上執垃圾。」



傳授藝人心得



問到比賽有何準則？蕊蕊坦言除泳術了得外，亦要有具備做藝人的條件，她說：「我想佢哋好似藝人咁，識得去表現自己，咁樣先可以宣傳到環保意識。（代表香港參加比賽？）如果佢哋想都可以，因為每年都有個潛水展，其實都係做一個大使交流。」



免費考潛水牌



準美人魚楊曉穎（Sharon）坦言訓練過程辛苦，但可以免費考潛水牌，一舉兩得。而另一個準美人魚練樂儀（Lin）則感嘆水底太多垃圾，即使潛落水底，也未能欣賞美麗的海洋世界。



場地：Nexus

嗚謝：Barry＠relaxdearhk



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