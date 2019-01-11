潘源良與珍妹斷絕來往：到此為止

去年再婚的潘源良將舉行二次唱作音樂會，預告屆時會「夫妻檔」表演，又坦言太太的出現令他展開人生新一頁！提到舊愛李麗珍，雖然兩人再沒聯絡，但他依然祝福對方，如此有情有義，難怪外界封他為「癡心情長劍」！



著名填詞人潘源良縱橫詞壇多年，又身兼導演、編劇及講波，熱愛廣東話的他決定二月中，在藝術中心與幾位音樂人舉行二次唱作音樂會，論盡社會民生，「貼地」又「貼心」，與大家訴說愛情、成長經歷等話題。對於二次唱作，他表示：「有啲歌唱出嚟大家共鳴就會好大，但嗰樣嘢對我嚟講係好懷舊，我覺得音樂可以不斷Update，點解歌詞唔可以？所以我希望呢樣嘢同廣東話可以引起大家多啲創作。」



太太改變人生



提到去年9月與同為音樂人的太太Rita在加拿大結婚，他笑言屆時會一起上台表演：「希望到時合作唔會出現問題。」至於突然再婚，潘源良坦言：「最重要係遇到適當嘅人，大家都有睇見嘅方向，我就覺得我應該要咁做。」更指太太出現為他帶來改變：「始終係人生另一頁，有好多計劃、未來嘅打算，做好自己本分，同埋不時同對方討論、商量。」



「以前嘅嘢我會放低」



重情重義的他曾與李麗珍四合四離，亦有傳他曾出錢照顧珍妹兩母女的生活，與筆下不少情歌一樣都是「癡心情長劍」，對此他坦言：「我係不斷希望向前努力同計劃嘅人，過咗去嘅嘢我通常只會記得好嘅，以前嘅嘢我會放低。」並坦言不會邀珍妹睇騷：「唔想有太多誤解，我當然祝福佢，希望佢開心快樂，但到此為止㗎啦，唔會再有啲咩邀請或連繫，對任何一方都唔公平，包括所有愛護我哋嘅人，唔想佢哋再喺呢個方向諗。」



場地：如心南灣海景酒店

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