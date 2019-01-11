玩命衝奧！60歲域高摩添臣增肥45磅演司機

荷里活電影《緣簿旅友》（Green Book）近期於各大電影頒獎禮威到盡成為大贏家，兩位實力派男主角備受注目，分別係《神奇虎爸》（Captain Fantastic）金像提名影帝域高摩添臣（Viggo Mortensen）以及前年憑《月亮喜歡藍》（Moonlight）獲奧斯卡最佳男配角殊榮嘅Mahershala Ali，60歲嘅域高更為角色增肥45磅，完全係為藝術瞓身！



電影故事以60年代，大眾對有色人種仍充滿歧視嘅美國南部為背景，講域高飾演嘅老粗白人司機與Mahershala飾演嘅才華鋼琴家，發展出跨越種族與階級嘅珍貴友誼！唔少影迷都知忠於「方法演技」嘅44歲英國男星基斯頓比爾（Christian Bale）多次為電影角色增肥又減肥，而年紀大佢一截嘅域高亦一樣敬業，於《緣》片開拍前增25磅，拍攝期間再增20磅！



導演 Peter Farrelly爆料指域高連拍競食比賽戲份都未有揸流攤，堅食15隻熱狗：「佢嗰日食足15隻熱狗，因為我哋要拍唔同角度，佢一個鏡頭要食兩三隻，本身有個桶畀佢嘔，但佢冇用到，真係堅料，食晒所有嘢！」



電影於金球獎掃走三個獎項，另於有「英國奧斯卡」之稱嘅英國影視藝術文化學院電影頒獎禮）獲4個提名，被視為今年奧斯卡最佳電影大熱！



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