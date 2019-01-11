感激觀眾捧「艾妞」　楊秀惠千字文訴心聲

無綫熱播劇《大帥哥》今晚就播出大結局喇，套劇深得民心，仲帶摯埋幾位角色人氣急升！於劇內飾演「艾妞」嘅楊秀惠喺社交網發長文訴心聲，佢好感激觀眾接納「艾妞」並鍾意呢個角色，然後透露自己初頭接到呢個角色時其實有啲擔心兼抗拒，因為怕角色會惹人反感！佢剖釋點解「艾妞」前期會畀人風騷、貪錢嘅感覺：「人人都想自己出身高貴，唔使睇人面色做人，唔使哀求人，唔使時刻擔心會流離失所，可以永遠過住豐衣足食嘅生活啊。可惜，生活係現實嘅，為咗適應環境同生存落去，佢需要帶住虛偽嘅面具，對住人笑，只想賺多啲錢令自己有安全感，因為呢個世界冇人會保護佢為佢著想。如此真實的社會寫照。」



之後楊秀惠又講到「艾妞」遇上「羅義」同遭受打擊之後嘅轉變，仲將角色心路歷程結合埋人生哲學，研究得個角色咁深入，證明佢真係有做足功課！佢仲感慨表示：「我盡了百分之二百的努力去飾演「艾妞」，因為演員永遠都係度等個機會， 等一個唔知幾時先會嚟到嘅機會， 等待一個被接納、被認同嘅機會，等一個下次唔知會否再出現的機會。一切如過眼雲煙，喺曲終人散之後一切將恢復平靜，學習『艾妞』繼續微笑住堅強地迎接人生嘅挑戰。」網民大讚楊秀惠將角色演活，哭別「羅義」場戲直頭係演技大爆發！亦有網民表示好唔捨得套劇完結，但都好期待楊秀惠之後會有更多好角色畀佢發揮！