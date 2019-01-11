第三胎生足16粒鐘！隋棠爆囝囝鎖骨骨折

現時38歲嘅台灣女星隋棠去年12月宣布誕下第三胎囝囝Olie，當時佢喺社交網指「沒有最痛只有更痛」，仲自嘲生完BB後似癲婆！呢日，佢發表千字文分享生第三胎嘅經歷，忍唔住大嘆：「我真的太。輕。敵。」仲話：「躺在產枱上的我的心情則只有絕望兩個字可以形容。」究竟發生咩事呢？



原來，隋棠原本以為自己之前生咗兩胎，就一心諗住生第三胎時會更容易，但點知…佢卻生咗足足16粒鐘！佢表示：「我的產程都一直一下超痛一下不痛地緩慢前進…在Olie終於快擠出來的最後那『極痛一小時』，邊痛也只能邊在內心反悔無助吶喊：『誰來擠一下我的肚子拜託？！快幫忙把那小子擠出來！我快崩潰了！我好像要昏倒了！』但回到現實，醫護人員除了盡力的專業的鼓勵我引導我，還是鼓勵我引導我，就像當初說好的一樣，而我只能像一隻被魚販倒在發燙柏油路上的魚，又痛苦又絕望的翻滾掙扎。」



幾經辛苦，囝囝Olie終於「冒出頭」，但膊頭卻kick住，醫生仲笑言：「他肩膀好寬，以後可以打橄欖球。」經過16粒鐘折磨，隋棠終於誕下約8.2磅囝囝，更透露囝囝一出世就骨折：「終於帶著（着）他為了奮力擠出媽媽狹窄骨盆而骨折的鎖骨壯麗出生了！」



至於一直默默等待嘅老公Tony，之後亦不禁嗌恐怖，隋棠原以為因太多血嚇親佢，但Tony就話：「是Olie只有伸一個頭出來在你兩條腿間那個畫面…」令隋棠哭笑不得！