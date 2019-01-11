萬人要求NGT負責人辭職　指原為山口抱不平

日本女團AKB48的新潟姊妹組合NGT48，其23歲成員山口真帆日前在Twitter哭訴隊友勾結兩名男粉絲，於上月在其寓所附近埋伏，向她施襲及企圖強姦。事件曝光後，山口真帆在昨日的NGT48劇場演唱會上，就事件帶來騷動而向粉絲鞠躬道歉，至於負責營運的AKS營運始終沒有親自交代事件，令粉絲非常不滿，今日AKS發聲明道歉，並終止11至14日的公演。



AKS在官網公告稱為了防止類似事件發生，會讓成員攜帶防狼器和加強巡邏等。不過，粉絲批評AKS並沒有正視整件事，並聯署要求NGT48的負責人今村悅朗辭職，指他沒有管理能力，並要求禁止犯事的男粉絲不能再到演出會場、加強巡邏宿舍及營運的職員公開道歉，至今為止已有1萬人參與聯署。



而AKS的一姐指原莉乃、柏木由紀及横山由依等亦就針對此事表態，指原在Twitter表示：「防狼器，我遇到危險時，會驚到全身顫抖，連拿出防狼器都做到。我唔係好相信，喺營運公司因為搞大咗件事而要佢道歉，但如果係本人想道歉，佢是否喺度責備自己而想到必須要道歉呢！我好擔心呢點，喺呢個時候，並沒有職員對佢講，其實並不需要道歉。希望佢嘅心情早日恢復，同樣嘅事情不再發生。」粉絲對指原抱不平說了公道說話，都表示讚賞。