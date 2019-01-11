許靖韻廣州騷全場爆滿　難忘粉紅色化妝間

參加內地選秀節目後人氣急升的歌手許靖韻（Angela），日前在廣州舉行第一個賣飛音樂會，近千個座位全場爆滿，Angela換了兩套衫，除了騷唱功仲大晒音樂才華，一口氣用鋼琴自彈自唱四首歌，她說：「開騷之前好緊張，因為前後得兩個星期去準備成個音樂會，排練、諗歌、度rundown，覺得呢件事好似等咗好耐、好期待，然後又好快就發生。」



第一次開騷有好多難忘事，她說：「之前冇特別諗encore嘅嘢，到真係on show時，我都未唱完，啲觀眾已經嗌encore，所以係好開心，覺得好搞笑。」她知道有粉絲特登買機票飛廣州睇音樂會，又要book酒店，我覺得不可思議同感動。她還特別多謝陳芳語、吳香映的粉絲，因為她們的粉絲都有送花籃過來，Angela說：「我啲粉絲做咗好多心思嘢，一入化妝間，就已經見到擺滿晒佢哋送嘅粉紅色蛋糕、枱布都係粉紅色、氣球都係粉紅色，全部嘢都係粉紅色，咗一個好靚嘅化妝間畀我。會場門後，佢哋擺咗好多花籃、好多可以畀人打卡嘅相框，做咗好多好有心思嘢。之前fans話如果我開騷，佢哋一定會為我準備一個粉紅色嘅海，即係佢哋會拎住粉紅色嘅燈棒，當晚我真係見到呢個粉紅色嘅海，但音樂會去到尾聲時有啲冇電，好搞笑。」