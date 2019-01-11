Bob晒溫馨全家福　一家六口着西裝婚紗！

藝人林盛斌（Bob）與老婆現時育有三女一子，一家六口相當幸福！一向愛錫家人嘅Bob，成日都會喺社交網大晒家庭樂。呢日，佢又上載咗一張全家福，相中Bob與一歲幾嘅囝囝着上西裝襯恤衫，而老婆同三個愛女就着上白色婚紗，勁有氣派！Bob留言：「又真係多人咗d（啲）嘅………」唔少網友都大讚Bob與囝囝官仔骨骨，而佢老婆同啲女就似足餅印，畫面Warm爆！



東網聯絡到Bob，佢開心Share謂：「呢輯相係上月我外父70大壽時影嘅，同外父一齊影，仲有我老婆家姐嗰啲一家人影全家福，之後我哋自己屋企亦趁機影番輯靚仔嘅相！一家人全部Dress up又化妝，仲Set埋頭，我去到時都『嘩』咗一聲，咁有型嘅！我仲以為係邊個結婚，點知原來係我哋自己影全家福，好開心！張相大家都笑得好開心，正呀！我見到有啲網友留言話『仲有位坐喎』，但我就話『冇喇冇喇，冇位』！」又指：「見到好多朋友仔話張相感覺到好開心，多謝一班網友、朋友們嘅祝福！多謝多謝！希望大家都幸幸福福、開開心心！」



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