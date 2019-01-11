Mr.再出新歌　成員爆有人除衫褲夾Band…

樂隊Mr.事隔兩年再出新歌，五子今日到電台受訪，Tom表示：「呢兩年好漫長，今年係Mr.嘅10周年，所以想做番啲嘢紀念吓，不過大家一開始喺Band房時都唔識點表達自己，唔知點做，惟有透過音樂釋放自己。」Ronny就笑住踢爆：「早幾日我哋喺Band房夾緊第二首歌，有個成員，但我唔開名啦，就真係好釋放自己，因為佢飲咗酒，所以除咗衫褲，得番條好薄嘅褲。（底褲？）唔講喇，佢自動釋放自己。」在旁尷尬地笑的Alan又謂：「仲拍咗片添！唔會公布住，當事人就操緊自己，呢個係before，睇吓after佢變成點啦！」



他們表示因為太久沒一起創作，初頭有陌生的感覺：「呢首歌寫demo都寫咗幾個月，之前就半年要寫幾首歌，所以今次係幾好嘅熱身。（會唔會有計劃出碟？）依家可以隨意啲，以前有公司限住，依家可以想點就點。（唔會想再簽公司？）唔會住喇，我哋依家夾Band都係想夾先夾，唔會好似之前咁定咗個時間，有feel就夾。」



問到可想趁10周年開騷？Alan表示：「計劃吓，都希望，想未過10周年做到，都好多Band喺紅館開騷。（你哋都想喺紅館開？）排緊隊，需要大家支持。」他們亦預告今晚會出新歌MV，而下月23日在銅鑼灣有個表演，大家可以來集氣，Tom又謂：「嗰日可能Alan就會畀個after大家睇。（你暗示Alan係除晒衫嗰個人？）before可能係第二個人嚟，哈哈。」