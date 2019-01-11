揭王寶強唔係尹天仇　周星馳爆影壇血淚史

笑匠周星馳執導的賀歲片《新喜劇之王》在北京舉行首個發布會，為新戲造勢。以往周星馳的電影總會有「星女郎」出現，而今次則是由一班名為「疾風少女」的限定女團取而代之，為電影的宣傳揭開序幕，而主演之一的王寶強亦有亮相。現場更首播《新喜劇之王》的主題曲《疾風》MV，周星馳表示今次將陳百強的經典金曲重新演繹，因此曲曾是他演藝生涯中一首不可磨滅的勵志歌。



九十後「疾風少女」傳鬥志



演唱電影主題曲的一班「疾風少女」是由李子璇、劉人語、高穎浠、戚硯笛和呂小雨等組成，周星馳透露這隊限定女團的組成原因：「希望可以鼓勵一班正在追夢的小人物，即使面對疾風，都可以勇往直前。」全是「九十後」的「疾風少女」更憑此可以接觸周星馳，她們表示：「他就像一個大哥哥，說話不多，但是經常關心身邊的每一個人。」現場周星馳跟着這班90後少女有板有眼的學跳舞，發揮其喜劇之王本色。



你就是自己人生的喜劇之王



今次特意用重新演繹的「疾風」作電影主題曲，其實是周星馳自己的奮鬥回憶，原來他以前當臨時演員時，每當失意就會聽陳百強的《疾風》，激勵自己不要放棄，堅持下去。所以他希望用這首歌傳遞《喜劇之王》中的「疾風精神」去鼓勵更多人，他寄語：「努力奮鬥，別放棄，相信自己，你就是自己人生的喜劇之王。」



自揭奮鬥史大年初一送驚喜



自從首段預告曝光後，不少星迷及觀眾都期待《新喜劇之王》會帶來的驚喜，周星馳回應：「相隔廿年，這套戲的結局發生了很大的變化，希望這部電影真的能給大家帶來鼓舞與希望。」對於有不少人猜測王寶強是新版的「尹天仇」，周星馳否認：「套戲會有新的驚喜。」究竟會帶來甚麼驚喜？大年初一入戲院自會知曉！