離開《愛．回家》？林淑敏恨拍其他劇

「大小姐」林淑敏接受電台訪問，她開心《愛．回家之開心速遞》有30.5點收視：「近期第一次有咁好成績，仲要淨係計電視，冇計跨平台，難得假期都咁好收視。（網友話依家淨係睇《愛》？）好感動呀！（成績咁好會唔會慶祝？）希望有飯食。（你請咪得？）嗰集唔關我事㗎，叫佢哋請，哈哈。」但她亦謂希望可以拍多些劇：「呢兩年拍處境劇都學識好多嘢，都希望可以拍其他劇試吓。」



她亦透露《愛》劇的人和事都好好：「故事又好開心，大家都好似變咗一家人咁，有場戲Terry（李偉健）要扶我，佢話可能要掂一掂我大髀，我話得啦，係我細佬，完全唔覺得有抽水嘅感覺。」問到老公可有晚晚支持？她說：「如果佢喺屋企係一定要睇，因為我要問書。（如果佢答唔到咁點？）迫佢睇多次，有時睇重播我會逼佢一齊睇，有時佢都會厭。」講到之前奪得「最佳女配角」，她坦言工作有增加：「但希望再多啲。（老公心痛你太操勞？）我唔驚佢心痛我，我驚可能狀態會下降，但So Far都應付到，我飲食都檢點。（新年都忍到口？）忍到，最多嗰3日留喺屋企瞓，哈哈。」



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