嚟真！林海峰同蝦頭激擁搞婚外情

藝人林海峰（Jan）、楊詩敏（蝦頭）、潘燦良與禤思敏所主演一共18場舞台劇，今晚正式公演，眾演員於下午進行拜神儀式，預祝演出一切順利。劇中Jan與蝦頭大搞婚外情，二人表示非常期待，其中Jan指睇到劇本跟蝦頭之間沒有任何親吻場口，即時放下心頭大石，問到可有床戲？Jan謂：「反而就有擁戲。（扭嚟扭去？）係啦，左擁右抱呀！」蝦頭接話有場戲份要掙扎，自言驚太大力整親Jan，豈料獲對方要求嚟真：「佢話咁先試到個激擁，尋日一嚟真，即獲大讚！」



彭羚撐場



問到Jan的老婆彭羚今晚可會現身監場？他透露老婆買了飛，追問若她見到與蝦頭激擁的場面會呷醋？Jan不忘再發揮搞笑本色說：「佢見到我冇嘢做就呷醋啦！（係咪未睇對手？見到蝦頭會放心？）唔好咁講！呢個就兩邊都傷害到。」身旁的蝦頭幫手兜說：「冇嘢，冇嘢，工作嚟啫！」講到完成舞台劇演出翌日正是Jan的生日，他即笑謂：「冇乜分別都係咁樣。（有得休息？）我喺演藝界都休息咗好多年！」



邵子風耳仔中風



提到蝦頭的經理人兼舊愛的邵子風，近日自爆右耳突然失聰，問到她可有關心邵子風狀況？她嚴肅指對方是突然耳仔中風：「有同佢講有好多好偉大嘅，例如貝多芬、愛迪生耳仔都有事，造就佢成為一個成功嘅人，所以要捱啲苦。」續指對邵子風充滿信心，亦相信他能面對：「係有少少嚴重，佢嘅聽力由0去番1成，都係進展嚟，希望佢快啲好番，佢都會嚟睇，同埋都Check過晒係咪Cancer，係冇嘅，所以都安心，我諗佢係疲勞過度，香港人都太大壓力。」



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