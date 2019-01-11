同蔡一鳳決裂？利嘉兒：冇聯絡冇所謂

藝人利嘉兒（Lily）出席首飾店的開幕禮，她笑指3個月大的囡囡現時開始認人：「意識到我出街就喊。」問到可有留意與蔡一鳳（Michelle）姊妹情決裂的報道？她即收起笑容無奈指自己唔得閒睇報紙，每日都餵奶、換片，做到天昏地暗，續利申現時囡囡對自己最重要：「其他嘢冇理，出面發生咩事都唔知，係都睇新聞大事先，無謂嘢冇留意。」她亦沒有正面回應與Michelle是否仍是朋友，只說：「其實個個都係朋友，我都有好多朋友，大家客客氣氣幾好，所以冇咩回應，呢件都莫名奇妙，依家湊女最重要，相信都冇人Concern。」



「咩叫過橋抽板先？」



Lily重申自己連發生咩事都唔知，近期亦冇同Michelle聯絡：「喺我記憶以內都有幾年冇聯絡，冇所謂嘅，我依家Family行先，八卦嘢唔會理，尤其是呢啲新聞話題唔係我製造出嚟，我都係被告知、好被動。（話你過橋抽板？）呢啲我真係唔回應，佢都冇實質講過啲乜，咩叫過橋抽板先？我又冇得到啲咩實質利益關係，我做呢啲識朋友太多，都冇時間分配，依家仲有埋BB，你介紹新朋友畀我都冇時間識。」並指有時間都寧願用在囡囡身上，好好給她灌輸正確的價值觀及品行。



老公對此得啖笑



講到相方老公認識在先，得悉事情後可會做「和事老」調解？Lily表示不需要：「一嚟佢哋唔知咩事、二嚟男人係做大事，如果係世界財經大事，我老公會好關心，對呢啲娛樂新聞得啖笑，可能盛先生（Michelle老公盛品儒）都會覺得係小事一樁。（之後會聯絡番？）順其自然，唔需要刻意。」



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