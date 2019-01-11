遊天空之鏡遇肚屙　周秀娜冇錢去廁所點算？

「宅男女神」周秀娜出席護膚品牌活動，透露啱啱去南美洲旅行返港，去咗一個又長又辛苦嘅假期：「去咗三個星期，我冇諗過放假都咁趕，自己有水土不服，又唔見咗行李，好彩同兩個女朋友去，開頭嗰幾日都係問佢哋借啲日用品，除咗最貼身嘅嘢喺當地街市買。（街市？）係， 因為玻利維亞比較落後，所以成個旅程覺得自己好污糟，雖然有得沖涼，但日日着住嗰件衫，去到天空之鏡仲大鑊，因為嗰度好大，景點去景點距離好遠，我嗰日又肚屙，真係好大鑊，而且每去一個洗手間都要畀錢，我哋咁啱三個身上都冇現金，好彩遇到 一個好好嘅香港人，佢係我嘅fans，我屙唔屙到都真係靠佢。（fans知唔知你發生咩事？）大概都有講。（女神形象破滅 ？）我嘅人生大事呀，唔理得咁多啦，自己都差啲虛脫，嗰度又曬又大，不過都係一個好好嘅體驗。」



問到此有冇艷遇？佢話「唔知算唔算，大家語言不通，有日我哋去餐廳食飯，離開時有兩個荷蘭人搭訕，但之後都不了了之，佢有同我哋講聽日去天空之鏡，咁啱我哋又係嗰日去，去咁見到就見啦。」佢又話返香港之後即刻復工，佢話:「返嚟第一日已經返工喇，仲要拍談情戲，魂魄都未齊就要談情。」