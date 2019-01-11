佗住B健步如飛！張美妮畀老公嗌行慢啲

懷孕4個多月的藝人張美妮到電台受訪，見她肚皮開始隆起，但仍然手腳纖幼，她表示：「個肚係呢個月開始咁大，但手腳都未係肥，可能我平時做開運動，所以行路都仲係健步如飛，老公成日提我行慢啲。（重咗幾多？）11磅左右。」



新年公布胎兒性別



問到懷孕可有不適？她說：「呢個星期腰下面近屁股開始有啲痛，之前真係好彩一次都未嘔過，不過就有失眠，一晚起身4、5次，醫生話可能係荷爾蒙轉咗所以咁，但依家已經冇事。」問到佗仔定女？她表示：「其實係知嘅，但想新年見到親戚朋友先講，畀個喜悅佢哋。（新年都係留喺香港過？）係呀，本身想去個Babymoon，但老公想穩陣啲，就話等BB出世後再去。」



工作到生B前



她亦透露預產期是6月頭，表示本身想順產：「但啲朋友係咁嚇我，搞到我都有啲驚，但醫生話我適合嘅，所以遲啲再睇情況。」她亦透露現時都有接少少工作：「一個月一次公司節目，同埋啲Annual Dinner，啲客都好好，如果唔做嘢我又驚生活太單調。」她笑言打算工作到生B前：「啲人話前二後八，不過我唔知到時情況點樣。」問到老公可緊張她佗B？她表示：「係呀，佢覺得我論盡，叫我小心啲，同埋車出車入，盡可能都陪我做嘢。」



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