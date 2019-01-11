葉佩雯盲撐老公！郭偉亮自嘲未夠班做舞台劇

藝人郭偉亮（Eric Kwok）與太太葉佩雯、蔡潔、男團MIRROR、余安安等到理工大學欣賞舞台劇《短暫的婚姻》。Eric Kwok與葉佩雯由美國探親回港，葉佩雯病到失聲，他笑說：「探完阿媽返嚟，冇嗌交好開心，去到阿媽係咁咳，但佢又唔認病，返到嚟搞到我哋病咗。」



專程捧林海峰場



Eric Kwok曾做《短暫的婚姻》劇集版本，與今次為舞台劇演出的林海峰同一角色，故今次專程來捧場。問到林海峰還是Eric Kwok演得較好？葉佩雯笑說：「唔同嘅嘢嚟，我心目中就梗係話我老公好啲啦！」Eric Kwok則自嘲：「係睇佢好我幾多條街，定係成個區。」他又自嘲未夠班做舞台劇，葉佩雯則表示有興趣再演，但要花長時間排戲。



北海道變銅鑼灣



Eric Kwok透露稍後會到日本滑雪，新年則在香港過，他笑說：「依家北海道好似變咗銅鑼灣咁，好多以前唔滑雪都去咗滑雪，多人到驚。」葉佩雯笑說：「如果新年去北海道要準備好多利是，因為會撞到好多朋友。」已滑雪20年的Eric Kwok，自言技術了得，但要數滑雪始祖，則要數梁朝偉、林海峰，他更指梁朝偉的滑雪技術是神級，又自言技術與對方沒有得比。



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