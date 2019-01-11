兩孩之母！Danielle嘆離婚後難再搵另一半

育有一對仔女的混血模特兒Danielle，出席馬來西亞推廣活動，來自馬來西亞的她大讚當地有不少美食。提到她於2016年與馬來西亞華僑前夫Patrick Khoo離婚，問到現在有沒有男朋友，她說：「冇，我依家單身，因為我實在太忙，不過如果遇到啱我隨時Ready，但唔容易搵到另一半談戀愛。（小朋友會唔會接受？）唔知呢，未試過帶其他男人返屋企畀佢哋識，但我爹哋同媽咪都分別再婚，我同佢哋講，佢哋好幸運，有四個Grandparents錫佢哋。」



她表示現平均每個月都會來港，兩個小朋友有傭人照顧媽咪會幫手，問到有否計劃推出第二本烹飪書，她說：「我依家有推出網上烹飪，同埋做廚具生意，嚟緊會推出自家品牌廚具，詳情遲啲先公布。」問到會否識煮中國菜慶祝農曆新年，她說：「我識，最叻整雲吞，我哋小朋友都好鍾意食雲吞，農曆新年最開心可以不停食好多嘢，我曾經試過整六十個人分量嘅大餐，亦曾經幫過品牌整下午茶及晚餐。」



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr