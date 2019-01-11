老人病發扭親腰！學友同觀眾握手大合唱

「歌神」張學友《A CLASSIC TOUR學友‧經典》，終於來到終點站香港主場，一連15場的紅館騷今晚開鑼！經過一輪勁歌熱舞後，他開金口同觀眾打招呼，又笑謂有好多人應該放工後前來個唱，或者會攰到瞓着：「可以揀瞓吓覺，我唔會嘈醒你，不過唔瞓嘅話，就盡量放開自己。」學友繼而再歡迎各位Fans來臨，又用好矛盾的心情指香港站的開始，即代表巡迴即將完結，令到自己好緊張，自爆「老人病」發晒出嚟：「又感冒、又頭暈、又抽筋、又扭親腰，都唔知點解，好奇怪！」



然後他不忘再介紹今場是巡迴的第219場、共開了800幾場，還搞笑問Fans邊個是第一次看自己的演唱會，並指希望過往曾經睇過騷的Fans，今次會睇到自己更成熟的演出：「我入行唱咗30幾年歌，費時呃你哋，我成57歲跳舞都跳成咁，都真係唔好講笑，唔怪得啲人話唔睇冇得睇，但如果我跳到都會跳落去！」即獲Fans歡呼聲支持，及後，學友清唱半首《月半彎》，再分別唱出《她來聽我的演唱會》、《我真的受傷了》。期間學友走到台邊同觀眾近距離握手及大合唱，他指香港是唯一可以握手的場地，其他場地都冇此「服務」，所以都好唔慣：「搞到唔記得歌詞！」令全場爆笑！



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