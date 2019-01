藝人楊愛瑾(Miki)2016年與商人郭永淳拉埋天窗,翌年誕下愛子Luken,一家三口相當幸福。上年10月她宣布再度懷孕,今日佢就喺社交網更新相片,見到佢喺斜陽下着住一件粉紅色外套保暖,但仍難掩其隆起的腹部和明顯升Cup的上圍,佢仲表示身在美國加州聖莫尼卡(Santa Monica),相信是在當地安心養胎,佢就留言表示:「Beautiful sunset from Santa Monica. It’s such a beautiful memory with my baby #1 and #2 ! Ofcoz my hubby too!」(聖莫尼卡的夕陽很漂亮!這是我與兩個孩子的美好回憶,當然包括老公!)



