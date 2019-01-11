拍喜劇有難度　高海寧爆有7個女仔冧王浩信

藝人高海寧（高Ling）身穿低胸裙出席「仁濟慈善雙週2018慶功宴暨頒獎典禮」，擔任表演嘉賓唱歌。受訪時她表示要唱歌很緊張：「因為好耐冇唱，頭先同王浩信拍完劇就趕過嚟。」講到正在拍攝新劇《極道怪咖》，她表示：「今日開第二日外景，拍嘅過程會同王浩信傾點樣做得好啲，我都比較少拍喜劇，而好多搞笑嘅戲都喺我嗰度，所以我都要學吓，喺戲做出嚟都有啲難度，所以要靠對手同導演幫。」問到與王浩信可有親熱戲？她表示：「今日場戲講我錫咗佢塊面幾啖，佢喺套劇有7個女仔鍾意佢。（會唔會有激啲嘅戲？）之後嗰啲未知。」



生日想成功減肥



講到她開劇前去了旅行，她表示：「係呀，抽咗3日時間即興飛，其實我係晏晝問個喺韓國住嘅朋友，凌晨就即刻飛韓國。」13號生日的她，此行可是順便慶生？她直言正日全日要拍劇：「所以冇乜期望，想趁開劇前放鬆下。」問到可會有時間與男友鄧智偉慶生？她說：「我嗰日Full Schedule，但喺工作中度過都開心。」講到生日願望，她笑言希望成功減肥：「之前喺台灣拍《殺手》十幾日就已經肥咗，所以想減番，因為嚟緊都有啲戲份要着露腰同打拳衫。」



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