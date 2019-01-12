殺入荷蘭！阿Sa熟得啱啱好

蔡卓妍（阿Sa）在電影上屢有突破，主演的英皇電影《非分熟女》亦備受注目，皆因被視為繼《雛妓》後，又一挑戰演技之作，在之前預告片中，阿Sa在浴室以全裸背部示人，加上獨特對白，令人有莫大的想像空間。多個外地影展對此片大膽揭示一個女生從成長到蛻變、安分到非分的主題相當感興趣，紛紛提出參展邀約，首個落實的影展就是今年3月舉行的「第12屆荷蘭亞洲電影節」。



導演讚演得用心



對於《非》片成為電影節閉幕電影，身為女主角的阿Sa當然大表雀躍，更興奮說：「好開心，希望所有觀眾都會鍾意呢齣戲！」導演曾翠珊亦感激說：「好開心《非分熟女》成為荷蘭亞洲電影節嘅閉幕電影，阿Sa演得好用心，觀眾會見到一個好唔一樣嘅蔡卓妍。」到時導演將飛到當地出席影展，阿Sa亦很想同行，面對面接收當地觀眾的熱情，她說：「我本身好鍾意荷蘭，如果有機會，都好想飛去感受一下！」



推廣高質素亞洲片



而荷蘭亞洲電影節一向推廣高質素的亞洲電影，過往曾參展的電影包括《桃姐》、《親愛的》、《逆權司機》、《出貓特攻隊》及《大佛普拉斯》等不同地方的電影，而大會宣布《非》片成為閉幕電影，可見對罕有聚焦女性的港產片極度重視。