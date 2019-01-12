飛身護夫好老婆！伍詠薇單拖代愛郎鞠躬道歉

做得人老婆，愛郎有難當然要挺身力撐！面對負面傳聞，圈中女星都奮不顧身支持另一半，同甘共苦！



蔣麗莎

2011年，藝人陳浩民在橫店與陳嘉桓及洪天明等食飯，陳浩民疑借醉對陳嘉桓有所動作，發生「狼吻攬錫」事件。陳浩民事後在港舉行記者會爆喊認錯，當時臨盆在即的蔣麗莎陪伴左右，更含淚表示希望陳嘉桓原諒老公。



伍詠薇

2016年，藝人伍詠薇老公練海棠驚爆密會大胸女。面對半百傳媒追訪，伍詠薇表現冷靜，直言已向老公了解清楚及相信對方，最後更代老公鞠躬道歉！



周家蔚

2017年，有傳藝人洪天明在上海酒吧夜蒲，與一名長髮女子共飲，並雙雙入電梯上酒店房，被指背妻偷食！太太周家蔚事後現身解畫，仍戴着婚戒的她指純粹一場誤會，百分百信任老公。



董璇

內地男星高雲翔去年在澳洲拍電影時，驚傳涉嫌性侵一名女子，遭當地警方拘捕。他上庭期間，太太董璇除了飛抵當地旁聽外，為求換取老公成功保釋，更向法官表示願意交出自己及女兒的護照，並在當地租屋一年，以行動擔保老公不會棄保潛逃，案件現時仍在審理中。



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