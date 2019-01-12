最強粉絲！張學友開騷阿女唱到力竭聲嘶

「歌神」張學友今晚假紅館舉行《A CLASSIC TOUR學友‧經典-香港站‧再見篇》，以全套淺藍色西裝再次登場，先帶來《頭髮亂了》、《和好不如初》，期間學友的大女張瑤華睇到興奮得舉高手搖，全程勁High！接着學友再快速換了外套唱出《寂寞的男人》、《當愛變成習慣》。



唱至《野貓之戀》、《餓狼傳說》時，學友又再變裝，穿上全黑裝束、Bling Bling衫配漆皮褲，再加黑色毛毛大褸，由多位性感女Dancer伴舞，配合巨型舞台及煙火效果，成功震懾每位Fans眼球！學友唱畢由Dancer舉起做Ending動作，「平瞓」降落台。除下黑色毛毛大褸的學友上次升上台，獻唱《如果這都不算愛》及《我醒著做夢》，未知是否受感冒影響，所以唱高音時聲音明顯「拆拆地」，不過Fans都依舊「收貨」！



期後學友再換另一套銀色Bling Bling燕尾服、站於台中的波波光環內演唱《不經不覺》、《春風秋雨》，唱至中段他叫全場Fans揮動入座後送贈的特製螢光棒（可由大會控制全場螢光棒顏色），一片藍海營造溫馨氣氛，令Fans聽到如癡如醉！

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